 Avarija Kaišiadorių rajone: vienas automobilis griovyje apvirto ant stogo

Avarija Kaišiadorių rajone: vienas automobilis griovyje apvirto ant stogo

2026-05-25 09:15
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Kaišiadorių rajone sekmadienio vidurdienį susidūrė du automobiliai, vienas jų nulėkė į griovį ir apvirto ant stogo.

<span>Avarija Kaišiadorių rajone: vienas automobilis griovyje apvirto ant stogo</span>
Avarija Kaišiadorių rajone: vienas automobilis griovyje apvirto ant stogo / Asociatyvi L. Balandžio / BNS nuotr.

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Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, avarija įvyko Kaišiadorių apylinkės seniūnijoje, Gudienos kaime, Palomenės ir Vilniaus gatvių sankirtoje.

Gegužės 24 d. 12.01 val. gautas pranešimas, kad susidūrė du automobiliai, vienas apvirtęs griovyje, vairuotojas neišlipa.

Atvykę ugniagesiai pamatė, kad automobilis „Hyundai Tucson“ nuvažiavęs į griovį ir apvirtęs ant stogo. Kitas automobilis – „Citroen C8“ – buvo ant kelio. Gelbėtojai atjungė jo akumuliatorių.

Prispaustų žmonių per šią avariją nebuvo, atvykę medikai žmones apžiūrėjo vietoje.

Avarijos aplinkybės tikslinamos.

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Komentarai

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Komentarai

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Rimas
Griovyje apvirto ant stogo? Hmm.... Keisti tie fizikos diesniai.
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