 Per avariją apvirto kariuomenės sunkvežimis: nukentėjo šeši šauktiniai

Per avariją apvirto kariuomenės sunkvežimis: nukentėjo šeši šauktiniai

2026-06-10 07:32
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Per avariją antradienį Šiaulių rajone apvirto kariuomenės sunkvežimis, nukentėjo šeši šauktiniai. Kariai gydomi ambulatoriškai.

<span>Per avariją apvirto kariuomenės sunkvežimis: nukentėjo šeši šauktiniai</span>
Per avariją apvirto kariuomenės sunkvežimis: nukentėjo šeši šauktiniai / Ž. Gedvilos / ELTOS nuotr.

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Kaip pranešė Policijos departamentas, avarija įvyko apie 10.47 val. Bridų kaime.

Lietuvos kariuomenei priklausantis karinis sunkvežimis, vairuojamas tarnybos metu uniformuoto blaivaus kario (gim. 1986 m.), užvažiavęs ant kelio kelkraščio, slydo į griovį bei vertėsi.

Įvykio metu nukentėjo Lietuvos kariuomenės kariai (šauktiniai) (gim. 2005 m.), (gim. 2006 m.), (gim. 2006 m.), (gim. 2003 m.), (gim. 2004 m.) ir (gim. 2003 m.).

Suteikus medicinos pagalbą, kariai gydomi ambulatoriškai.

Avarijos aplinkybės tiria Karo policija.

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Šiame straipsnyje:
avarija LT
kariai
šauktiniai

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Komentarai

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Komentarai

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Lietuvos piliet
Tas sauktinis turbūt įsivaizdavo kad jau denbelis ir važiavo kaip su BMW!!!
3
0
Matyt
Jau Vaziavo I Kioningsbergo sturma o Budrys jau lauke prie sankryzos
5
0
buves
jie buna apsvaige,prisiruke,snapsa ryja.betvarke cia lietuvos ir uzsienieciu daliniuose ,kurie yra lietuvoj
3
-1
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