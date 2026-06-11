Apeliacinis teismas patvirtino buvusių įmonių vadovų kaltę apgaule pasisavinus 74,5 tūkst. eurų

Išnagrinėjęs Andriaus Skakausko ir Stasio Gudausko apeliacinius skundus, teismas jiems paliko galioti Vilniaus apygardos teismo praėjusių metų birželio nuosprendį dėl apgaule pasisavinto labai didelės vertės turto.
Juo minėti du asmenys buvo pripažinti kalti dėl sukčiavimo, dokumentų klastojimo ir apgaulingo finansinės apskaitos tvarkymo.
Lietuvos apeliacinis teismas A. Skakauskui paliko galioti trejų metų laisvės atėmimo bausmę, jos vykdymą atidedant metams, ir 20 tūkst. eurų baudą.
Įkalinimo atidėjimo laikotarpiu nuteistasis įpareigotas dirbti arba registruotis Užimtumo tarnyboje, neišvykti už gyvenamosios vietos ribų bei nebendrauti su nurodytais asmenimis.
Tuo metu S. Gudauskas turės sumokėti pirmos instancijos teismo skirtą 15 tūkst. eurų baudą.
Abu nuteistieji solidariai turės atlyginti nukentėjusios bendrovės patirtą 74,5 tūkst. eurų turtinę žalą ir per 4 tūkst. eurų įmonės išlaidų teisminiam procesui.
Bylos duomenims, 2018 metais du elektros paskirties prekėmis prekiaujančių įmonių vieninteliai akcininkai ir vadovai sutarė apgaule pasisavinti vienos statybos ir buities prekių pardavimu užsiimančios bendrovės turtą.
Siekdami nuslėpti itin sunkią savo vadovaujamų įmonių finansinę padėtį, vadovai bendrovei pateikė pasiūlymą dėl elektros kabelių tiekimo ir apmokėjimui dvi išankstines sąskaitas 74,5 tūkst. eurų sumai, kurią nukentėjusios įmonės darbuotojai pervedė.
Gautas lėšas A. Skakauskas ir S. Gudauskas panaudojo ankstesnėms skoloms sumokėti ir kitoms įmonių reikmėms. Be to, pasibaigus prekių pateikimo terminams, jie toliau klaidino užsakovus, siųsdami išgalvotą informaciją apie neva vykdomą prekių pristatymą.
Taip pat, bylos duomenimis, siekdamas išvengti labai didelės turtinės prievolės, A. Skakauskas klastodamas dokumentus įmonės akcijas fiktyviai pardavė Rusijos piliečiui, kuris savo ruožtu neketino vykdyti veiklos ir mokėti pagal įmonės prievoles.
Be to, siekdamas, kad kreditoriai prarastų realią galimybę atgauti turtą, jis paslėpė savo vadovautos įmonės finansinės apskaitos dokumentus, dėl ko iš dalies negalima nustatyti bendrovės turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dydžio.
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