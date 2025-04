Vairuoti turi tik blaivūs

Labai seniai vairuoju automobilį ir esu įsitikinęs, kad tik visiškai blaivus žmogus gali atsakyti už savo veiksmus vairuodamas. Mano galva, visi vairuotojai turi be jokių išlygų vairuoti blaivūs. Jokie paaiškinimai apie girą ar kefyrą čia neturėtų galioti. Nulis promilių, ir jokių kalbų. Kai yra griežta tvarka, mažiau nusižengiama reikalavimams.

Petras

Pėstieji jaučiasi šventi

Kol nevairavau, neturėjau supratimo, kodėl pėstieji pyksta ant vairuotojų, o vairuotojai – ant pėsčiųjų. Dabar pati labai nervinuosi matydama, kaip gatvėse elgiasi žmonės. Ne tie, kurie vairuoja, labiau tie, kurie galvoja, kad yra šventi ir per perėją eina nė nepasukdami galvos. Kartais tyčia vos kojas velka, o vairuotojas neretai „užkemša“ visą gatvę, nes, vos pasukęs iš pagrindinės, šalutinėje turi praleisti pėsčiuosius. Mašinos galas dar kyšo pagrindinėje gatvėje, žalias šviesoforas dega vos kelias akimirkas, kiti vairuotojai nervinasi, spaudžia garso signalą, o čia gražuoliai per perėją vos pėdina. Nesuprantu, kodėl taip reikia daryti? Ypač pykstu ant jaunų žmonių. Patys paprastai neturi kantrybės, o per perėją tyčia slenka kaip vėžliai.

Lina

Kam jos gali patikti?

Visais laikais suaugusieji piktindavosi jaunų žmonių apsirengimu. Pamenu savo paauglystę, kai nešiodavome itin trumpus sijonus, bobulės koneveikdavo mus. Mums atrodė, kas gi čia tokio, juk užpakalio nematyti? Norėjome būti gražios ir patrauklios, parodyti laibas kojas. Spėju, kad dabar aš esu tokio amžiaus, kaip tos bobulės mano paauglystės laikais, nes pati piktinuosi jaunimo madomis. Man gaila žiūrėti į dabartines mergaites: kelnės beformės ir būtinai kuo bjauresnės spalvos, lyg nunešiotos tėvo, dirbančio statybose, plaukai nutįsę, nešukuoti, dažnai net neplauti. Taip atrodo ir liaunos, ir putlesnės panelės. Žiūriu į tokias mergaites ir suprantu, kad jos man primena vaiduoklius. Kokiam berniukui jos gali patikti?

Vanda