Norėtume informacijos

Esu tokio amžiaus, kai moteris vadina senjorėmis, o vyrus – senjorais. Mums sunku gaudytis elektroninėje erdvėje, todėl vis dar žinias apie renginius mieste skaitome viešai skelbiamuose šaltiniuose. Labai džiaugėmės laikraštyje gerokai iš anksto paskaitę, kada įvyks koks Italų dienų renginys. Artėja vasara, mieste bus daug panašių įdomybių. Kartais apie tokius renginius galima paskaityti viešai iškabinamose afišose. Kadangi į didžiausią prekybos centrą dažnai ateina ir vyresnio amžiaus žmonės, būtų gerai šioje vietoje įrengti skelbimų lentą, ant kurios būtų galima paskaityti, kokie renginiai kelintą valandą prasidės.

Klaipėdietė

Kam tiek maišelių?

Anądien nuėjau į parduotuvę, mat turėjau įvykdyti pasiligojusios kaimynės prašymą – nupirkti jos mėgstamų sausainių. Radau juos pasvertus ir įdėtus į maišelį. Kai priėjau prie kasos, negalėjau atsistebėti, kad pardavėja paėmė dar vieną maišelį ir į jį įdėjo jau supakuotą prekę. Nenutylėjau ir išreiškiau savo nuostabą. Pardavėja piktai prunkštelėjo. Likau nesupratusi, kodėl ji taip nelogiškai ir nemandagiai elgiasi.

Nijolė

Nespėja pereiti gatvės

Pėsčiųjų perėjoje per Taikos prospektą ties sankryža su Paryžiaus Komunos gatve – amžinos bėdos. Ypač mums, vyresnio amžiaus žmonėms, ir ypač tada, kai vaikų būriai eina iš arba į mokyklą. Pėstiesiems pereiti per gatvę žalias šviesoforas dega taip trumpai, kad mes vos iki vidurio gatvės spėjame nueiti. Kai užsidega geltona ar net raudona, o žmogus vis dar pėdina per perėją, vairuotojai nelaukia, jau ima važiuoti. Negi reikės laukti nelaimės, kad tokį paprastą dalyką pareguliuotų?

Valerija