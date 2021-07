Liepos 27-oji Klaipėdoje

Testavimas. Vyriausybei išplėtus testuojamų asmenų grupių sąrašą, Klaipėdoje pastebimas testavimo apimčių augimas. Mėnesio pradžioje uostamiesčio mobiliuosiuose punktuose buvo atliekama iki 400 testų per dieną, o pastarąsias 10 dienų šis skaičius išaugo jau iki 640 tyrimų. Siekdama užtikrinti testavimą, darbą organizuojanti Klaipėdos miesto poliklinika skiria papildomas darbuotojų pamainas, prie komandos prisijungė Klaipėdos visuomenės sveikatos biuro darbuotojai.

Šviesoforas. Iki rytojaus neveiks rekonstruojamas Minijos ir Smiltelės gatvių sankryžoje esantis šviesoforas.

Krova. Klaipėdos jūrų uostas pirmąjį šių metų pusmetį išlaikė stabilumą – perkrautas bemaž toks pat krovinių kiekis kaip ir pernai tuo pačiu laikotarpiu. Per šešis šių metų mėnesius uosto krovos įmonės krovė 22 mln. tonų krovinių, tai yra vos 0,2 proc. mažiau nei perkrauta pernai per pirmąjį metų pusmetį. Per pastaruosius šešis mėnesius užfiksuotas 5,7 proc. generalinių krovinių prieaugis, biriųjų krovinių perkrauta 5,4 proc. daugiau, tačiau 22,3 proc. mažiau perpilta skystųjų krovinių.

Laidotuvės. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami 4 mirusieji. Joniškės kapinėse bus laidojamas vienas mirusysis. Velionių pavardžių skelbti nesutiko jų artimieji.

Naujagimiai. Per statistinę parą pagimdė keturios moterys, gimė viena mergaitė ir trys berniukai.