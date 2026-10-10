 Savaitė bus vėjuota ir lietinga

Savaitė bus vėjuota ir lietinga

2026-10-10 05:00
Klaudija Audickaitė

Pajūryje vyraus stipresni vėjai, o lietus lydės beveik visą savaitę. Nors temperatūra nebus labai žema, pasak sinoptikų, netrūks žvarbaus vėjo ir drėgmės.

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Prognozės: Klaipėdoje artimiausiomis dienomis netrūks vėjo ir lietaus.
Prognozės: Klaipėdoje artimiausiomis dienomis netrūks vėjo ir lietaus. / Astos Dykovienės nuotr.

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Šeštadienį vyraus pietvakarių, pietų vėjas, kuris sieks 8–13 m/s. Dieną ir vakare prognozuojamas nedidelis lietus, o termometrai rodys 10–12 laipsnių šilumos.

Sekmadienis taip pat bus drėgnas ir vėjuotas. Naktį pietvakarių ir pietų krypties vėjas sieks 8–13 m/s, o dieną jis pasisuks iš pietvakarių ir vakarų bei susilpnės iki 5–10 m/s. Tačiau lietus numatomas ir naktį, ir dieną. Temperatūra naktį bus 9–11, o dieną – 11–13 laipsnių.

Pirmadienis turėtų būti ramiausia savaitės diena. Vėjas naktį bus silpnas, šiaurinių krypčių, dieną bus besikeičiančios krypties. Žymesnio lietaus nenumatoma nei naktį, nei dieną. Vis dėlto naktis jau bus vėsesnė – temperatūra nukris iki 6–8 laipsnių šilumos, o dieną oras sušils iki plius 11–13 laipsnių.

Antradienio naktį pietryčių ir pietų krypties vėjai sieks 6–11 m/s, o dieną, jiems pasisukus iš pietų ir pietvakarių, sustiprės iki 9–14 m/s. Naktį žymesnio lietaus neprognozuojama, o dieną lis. Temperatūra naktį sieks 8–10, dieną – 12–14 laipsnių šilumos.

Trečiadienį naktį vakarų, pietvakarių vėjas sieks 8–13 m/s, o dieną gūsiai gali sustiprėti iki 15–17 m/s. Naktį ir dieną žymesnio lietaus nenumatoma, o vakare lis. Temperatūra naktį laikysis apie 9–11, dieną – 13–15 laipsnių šilumos.

Ketvirtadienį bus debesuota, dieną gali būti nedidelis lietus. Vyraus pietvakarių, 15 m/s stiprumo vėjas. Dieną temperatūra sieks 13–14, o naktį 11–12 laipsnių šilumos.

Penktadienį vėjas išliks vakarų ir pietvakarių krypties. Naktį gūsiai sieks 15–18 m/s, o dieną – iki 15–17 m/s. Naktį numatomas nedidelis lietus, dieną kritulių bus daugiau. Temperatūra naktį sieks 10–12, o dieną – 12–14 laipsnių šilumos.

Pasak sinoptikų, nors temperatūra visą savaitę išliks gana švelni, vyraus stipresnis vėjas ir lietus.

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