Rusijos planai Baltijos jūroje

Ženklai rodo krizę
Rusija nėra pasirašiusi Jungtinių Tautų poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste (ESPO) konvencijos, todėl tikėtis, kad ji nuosekliai planuos savo veiklą ir vertins galima žalą aplinkai, esą yra naivu.
„Yra žinoma, kad toks telkinys kaip ir yra, jis yra gana nemažas. Bet akivaizdu, kad tikėtis, jog Rusija ims derinti kažkokius planus ar poveikio aplinkai vertinimus – mažai tikėtina. Rusija nėra ESPO konvencijos narė ir nėra tos konvencijos ratifikavusi“, – teigė LR prezidento patarėjas Ramūnas Dilba.
Anot prezidento patarėjo, vyriausybė tikrai turi imtis visų priemonių ir užkirsti kelią tokio telkinio eksploatavimui, nes tai yra be galo jautri gamtai vieta.
„Žinome, kad Baltijos jūra taip pat yra viena jautriausių ir gana užteršta. Bet kokie incidentai ten gali sugriauti praktiškai visą ekosistemą. Turime dėti visas pastangas, kad toks telkinys nebūtų pradėtas“, – pabrėžė R. Dilba.
Toks Rusijos žingsnis liudija, jog šalis susiduria su didžiuliais energetiniais sunkumais, kuriuos ji mėgina spręsti drastiškais sprendimais.
„Šita žinia yra ženklas, kad Rusija susiduria su degalų krize ir būtent naftos gavybos krize bei ieško naujų galimybių. Reikia nepamiršti, kad „Lukoil“ taikomos ir vis dar tebegalioja Jungtinių Amerikos Valstijų sankcijos, tad klausimas, kiek ji išvis bus pajėgi išvystyti tokį telkinį“, – svarstė prezidentūros atstovas.
Šita žinia yra ženklas, kad Rusija susiduria su degalų krize ir būtent naftos gavybos krize bei ieško naujų galimybių.
Siekia gauti licenciją
Kaip rašė „Verslo žinios“, remdamasis rusų žiniasklaidos pranešimais, „Lukoil“ iki šių metų pabaigos turėtų gauti licenciją, leidžiančią eksploatuoti naftos telkinį „Nadežda“ Baltijos jūroje.
Ilgą laiką tai buvo draudžiama, nes telkinys yra 12 jūrmylių zonoje nuo Kuršių nerijos, bendrovei buvo atsisakoma suteikti leidimą gavybai, nes numatyta teritorija ribojasi su nacionaliniu parku.
Tačiau, kaip skelbiama, neseniai telkinys „Nadežda“ buvo įtrauktas į specialų federalinį sąrašą, o tai leidžia išduoti licenciją be aukciono.
Gamtos išteklių ministerija jau parengė įsakymą dėl nacionalinio Kuršių nerijos parko apsaugos zonos.
Dabar ji ribosis su Baltijos jūros akvatorija, todėl „Nadežda“ į apsaugos zoną nepateks.
Skelbiama, jog, naftos ir dujų paslaugų asociacijos duomenimis, per metus Kaliningrado srities sausumos ir jūros teritorijose „Lukoil“ išgauna apie 0,5 mln. tonų naftos. Iš viso regione yra 40 naftos telkinių, iš jų 7 Baltijos jūroje.
Negalime daryti įtakos?
Pasirodžius informacijai, kad Rusijos koncernas „Lukoil“ siekia eksploatuoti naftos telkinį Baltijos jūroje netoli Kuršių nerijos, Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Linas Jonauskas teigė, jog Lietuva tam negali daryti jokios įtakos.
„Mes daryti įtakos, panašu, kad negalime apskritai – visiškai nieko dėl to gręžinio atsiradimo. Vienintelis kelias, (…) ką mes galime padaryti, yra prevenciškai ruoštis, kad jeigu nutiks kažkokia avarija, kaip efektyviai ir greitai ją lokalizuoti, kad ta tarša neišplistų“, – kalbėjo L. Jonauskas.
Pasak Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininko, tai, kad Kuršių nerija yra UNESCO paveldo dalis, Rusijai nieko nereiškia.
„Rusijai visiškai neskauda galva dėl mūsų statuso ir mūsų ekologijos“, – neabejoja politikas.
Visgi, anot L. Jonausko, dabar padaryti teisingi prevenciniai žingsniai.
„Mes pabandėme kreiptis per tarptautines organizacijas ir prašyti informacijos. Neabejoju, kad ir pačios Rusijos galima paprašyti ir, turint tą informaciją, analizuoti, kaip ir kas bus daroma, kokie vertinimai atlikti, kokios rizikos, ir taip toliau. Vienintelis kelias, ką šiandien matau, ką mes tikrai galime daryti – ne tik sekti informaciją, jeigu ji pasitvirtins ir toks gręžinys bus, bet ir ruoštis prevenciškai“, – kalbėjo parlamentaras.
Idealiu atveju, pasak L. Jonausko, tokio masto projektai turėtų būti derinami kartu su kaimyninėmis valstybėmis.
„Mums vien informacijos pateikimo neužtenka. Būtų idealu, kad tokie projektai prie valstybės sienos, kurie gali turėti įtakos ekologinei situacijai, būtų derinami su kaimynais. Šiandien nėra jokio teisinio pagrindo jiems tą daryti“, – teigė L. Jonauskas.
Naujausi komentarai