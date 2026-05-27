Žaibiškas pareigūnų darbas: vos per kelias minutes sučiupti narkotikų pardavėjai

Gegužės 18 d. apie 17.55 val. Šilutės rajone vyras, gim. 1991 m., savo gyvenamojoje vietoje neteisėtai pardavė kitam vyrui, gim. 1991 m., narkotinę medžiagą – kanapes (antžemines dalis).
Pirminiais duomenimis, praėjus vos kelioms minutėms po įsigijimo, tas pats vyras, gim. 1991 m., apie 18 val. Šilutės rajone, Pagrynių kaime, automobilyje įgytas narkotines medžiagas neteisėtai pardavė pirkėjui, gim. 1992 m. Netrukus po sandorio policijos pareigūnai sulaikė vyrą, gim. 1992 m. Atlikus asmens kratą, pas jį rastos ir paimtos įgytos narkotinės medžiagos.
Vyrams, gimusiems 1991 m., pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti. Vyrai gali būti baudžiami laisvės atėmimu nuo dvejų iki aštuonerių metų.
Narkotinių medžiagų įsigijusiam vyrui pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti. Jam gresia viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki dvejų metų.
Policija ragina gyventojus nelikti abejingais – jei turite informacijos apie galimus narkotinių ar psichotropinių medžiagų platinimo atvejus, praneškite telefonu +370 700 60 777.
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