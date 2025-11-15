Vaizdai iš įvykio vietos: Mažeikių rajone – didžiulis gaisras

Gaisras kilo lapkričio 15 d. prieš 18 val.
Anot liudininkų, kurie informaciją girdi iš atvykusių ugiagesių, tikėtina, kad degančiame gyvenamajame name gali būti žmogus – čia gyvenęs vyresnis vyras. Kaip spėjama, liepsnos galėjo įsilplieksti nuo neatsargaus rūkymo, tačiau tikslią priežastį dar turės nustatyti ekspertai.
„Kaimynai sako, kad šeimininkas gali būti namo viduje, nes jo vežimėlis buvo prie lauko durų, o jis be vežimėlio niekur neina, nes nepavaikšto“, – šiurpą keliančią informaciją pateikė nelaimės liudininkai.
Grėsmingiausią situaciją gali sukelti dujų balionas, esantis namo viduje. Baiminamasi sprogimo.
Šalia gaisro židinio esančio namo gyventojai baiminasi, kad supleškės ir jų turtas.
„Tačiau į nelaimės vietą labai operatyviai atvykę ugniagesiai kaimynus ramina – vėjo nėra, todėl grėsmė jų turtui yra mažesnė“, – portalui pasakojo nelaimės liudininkai.
Po 18 val. ugnis jau buvo apėmusi visą namą.
„Ugniagesių cisternos ištuštėjo, ieško vandens telkinio. Viena ugniagesių autocisterna jau išvyko prisipildyti vandens“, – sakė esantieji nelaimės vietoje.
Tikimės papildyti tarnybų komentaru.
