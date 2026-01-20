Per gaisrą vagonėlyje sudegė žmogus ir katinas

Vilniaus rajone, Buivydžių I kaime, name, rasti galimai dūmais mirtinai apsinuodijusios 1997 metų gimimo moters bei apdegusios 1958 metų gimimo moters kūnai.
Namo vidus aptiktas apdegęs ir aprūkęs. Gaisro priežastis nustatinėjama.
Tuo metu užgesinus gaisrą gyvenamajame name Kazlų Rūdos savivaldybėje, Bagotosios kaime, viename iš butų rastas mirusio 1971 metų gimimo vyro kūnas.
Įtariama, kad jis apsinuodijo smalkėmis.
Kauno rajone užgesinus gaisrą gyvenamajame namelyje rastas sudegęs nenustatytos tapatybės bei amžiaus vyro kūnas.
Anot PAGD, pranešimo apie gaisrą Batniavos seniūnijoje, Tolivardžių kaime, Igno Karpio gatvėje, sulaukta 19.05 val.
Ugniagesiams gelbėtojams pranešta, kad prie bažnyčios dega plastikinis vagonėlis, kuriame gyvena žmogus.
Atvykus ugniagesiams, pastatas degė atvira liepsna, jau buvo sukritęs. Pastatas sudegė visiškai. 19.39 val. viduje buvo rastas 1958 metais gimusio sudegusio vyro kūnas, taip pat rastas sudegęs katinas.
Ar buvo dūmų detektorius, nežinoma.
Visais atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai mirties priežasčiai nustatyti.
