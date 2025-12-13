Uostamiestyje – stipri avarija

Avarijos vaizdais feisbuke dalijosi klaipėdiečiai. Nuotraukose matyti, kaip vienas automobilis po smūgio liko visiškai sumaitotas. Kitas, BMW automobilis, panašu, patyrė mažesnę žalą.
Įvykio vietoje – gausios specialiųjų tarnybų pajėgos.
Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos budintysis pareigūnas, pasakojo, kad ugniagesiai gavo pranešimą apie įvykio vietoje prispaustą žmogų. Ugniagesiai, panaudoję hidraulinę įrangą, iš BMW automobilio ištraukė nukentėjusįjį, greičiausiai vairuotoją.
Internautai svarstė, ar avariją sukėlė vairuotojų noras palenktyniauti.
Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.
Naujausi komentarai