 Judrioje Kauno sankryžoje – „Ford“ ir „Mini Cooper“ avarija: vairuotojams prireikė medikų

Judrioje Kauno sankryžoje – „Ford“ ir „Mini Cooper“ avarija: vairuotojams prireikė medikų

2026-01-23 07:53 kauno.diena.lt inf.

Ankstų penktadienio rytą judrioje Kauno sankryžoje susidūrė du automobiliai.

Judrioje Kauno sankryžoje – „Ford“ ir „Mini Cooper“ avarija: vairuotojams prireikė medikų
Judrioje Kauno sankryžoje – „Ford“ ir „Mini Cooper“ avarija: vairuotojams prireikė medikų / Skaitytojo nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Pasak Kauno apskrities policijos pareigūnų, pranešimas apie eismo įvykį Europos prospekto ir Lakūnų plento sankryžoje buvo gautas sausio 23 d. 7.10 val.

Kaip teigta, automobilis „Ford“ kliudė automobilį „Mini Cooper“. Pirminiais duomenimis, vairuotojai skundžiasi krūtinės skausmu. Pasak įvykio liudininkų, į eismo įvykio vietą sulėkė trys greitosios pagalbos medikų brigados.

Policijos pareigūnai dirba avarijos vietoje. Kol kas nežinoma, ar vairuotojai buvo blaivūs.

Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.

Šiame straipsnyje:
Europos prospektas
Lakūnų plentas
avarija
Ford
Mini Cooper
avarija LT

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų