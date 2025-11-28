Uostamiestyje – nelegali prekyba elektroninėmis cigaretėmis

Lapkričio 27 d. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato VTT Prevencijos skyriaus pareigūnai vykdė prevencinę priemonę dėl nelegalios prekybos tabako gaminiais.
Tikrinant elektroninėje erdvėje pastebėtą informaciją, uostamiestyje atliktas kontrolinis pirkimas, kurio metu pilietis neuniformuotam policijos pareigūnui pardavė 80 vnt. elektroninių cigarečių.
Pradėta administracinė teisena dėl elektroninių cigarečių ir (ar) jų pildyklių pardavimo ar kitokio realizavimo.
