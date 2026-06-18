 Uostamiesčio Tiltų gatvėje nuvirto statinio siena

Uostamiesčio Tiltų gatvėje nuvirto statinio siena

2026-06-18 19:18 kauno.diena.lt inf.

Ketvirtadienio popietę Klaipėdos skubios pagalbos tarnyboms pranešta, kad Tiltų gatvėje į važiuojamąją kelio dalį nugriuvo dalis pastato sienos, rašo delfi.lt.

<span>Uostamiesčio Tiltų gatvėje nuvirto statinio siena</span>
Uostamiesčio Tiltų gatvėje nuvirto statinio siena / Asociatyvi J. Kalinsko/BNS nuotr.

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