Ugnis uostamiestyje negailestingai siaubė būstus ir mašinas

Sekmadienį vakare, prieš 22 val., Gargžduose, Pušų gatvėje liepsnojo garažas. Kai atvyko ugniagesiai, iš sodybos ūkinio pastato veržėsi dūmai. Gaisras kilo mūriniame pastate įrengtame garaže. Išdegė nebenaudojama buitinė technika, patalpa apdegė ir aprūko.

Ankstyvą tos pačios dienos rytą, prieš 6 val., Gargždų ugniagesiai skubėjo į Žemaitės gatvę. Čia garažas degė atvira liepsna. Sudegė ne tik jis, bet ir priblokuota malkinė, ugnis išlydė keturis plastikinius atliekų konteinerius.

Dar vienas garažas sekmadienį degė netoli Saugų, Mantvydų kaime. Ugnis čia siautėjo popietę. Atskubėję ugniagesiai rado medinį statinį apimtą liepsnos. Liepsnos prarijo garažą ir jame laikytą automobilį „Nissan X-trail“. Pavyko išsaugoti vos už kelių metrų stovintį gyvenamąjį namą ir ūkinį pastatą.

Šeštadienį vakare Kretingoje, sodų bendrijoje „Draugystė“ gaisras kilo gyvenamajame name. Ugnis nusiaubė virtuvę ir miegamąjį, apdegė sienos, lubos, sudegė namų apyvokos daiktai. Ugniagesiai išnešė iš namo šuniuką ir du dujų balionus.

Liūdniau baigėsi gaisras gyvenamajame name Skuodo rajoje, Truikinų kaime gyvenantiems žmonėms. Šeštadienį vakare dviejų aukštų su mansarda name įsisiautėjo liepsnos. Dar iki atvykstant ugniagesiams du vyrai išdaužė langą ir per jį išlipo laukan. Abu patyrė nudegimus, greitosios medicinos pagalbos ekipažas juos išgabeno į ligoninę.

Gaisras nudegino namo stogą, išdegė visas vidus. Pavyko išsaugoti tik ūkinius pastatus.

Vėlų šeštadienio vakarą Palangoje, Druskininkų gatvėje esančio namo rūsyje kilęs gaisras apgadino keturratį. Aprūko rūsio patalpa, apdegė vieno sandėliuko durys, apsilydė elektros laidai.

Kretingalės seniūnijoje, Kiokių kaime penktadienį vakare sudegė automobilis „Nissan Patrol“. Išgelbėti jo nebuvo galimybės, kai atvyko ugniagesiai, jis jau skendėjo liepsnoje.