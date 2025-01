Liko ir be pinigų, ir be butų: žmonės įtaria įkliuvę į sukčių pinkles

Liūdnai pasibaigusi svajonė turėti apartamentus prie jūros. Pinigus už butus Palangoje sumokėjo, bet liko ir be pinigų, ir be namų. Žmonės įtaria įkliuvę į sukčių pinkles. Paaiškėjo, kad statybos vyko be leidimų, ir negana to – nebaigtas statyti namas įregistruotas kaip visiškai baigtas. Butus pardavinėję verslininkai susirinko iš žmonių pinigus, statinį įkeitė bankams ir pasiėmė milijoninių paskolų, o tada bankrutavo.