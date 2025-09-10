 Tragedija Klaipėdos kelte: policija patikslino aplinkybes

2025-09-10 14:45
Brigita Juodelytė

Rugsėjo 9-osios vakarą, apie 21.30 val., Klaipėdoje Baltijos prospekte, kelte, rastas mirusio vyro, gimusio 1970 m., kūnas. Pirminiais duomenimis, vyras nukrito iš pagrindinio denio į apatinį.

Klaipėdos policijos atstovai patvirtino, kad į įvykio vietą buvo kviesta greitoji medicinos pagalba. Atvykę medikai konstatavo vyro mirtį.

Kol kas nėra aišku, ar žuvęs vyras buvo blaivus – atsakymą į šį klausimą pateiks ekspertai, kurių išvadų dar laukiama. Pareigūnai nurodo, kad šiuo metu atliekamas tyrimas mirties priežasčiai nustatyti, o jo metu paaiškės visos svarbiausios detalės.

„Išsiaiškinus visas aplinkybes, bus aišku, kokia yra mirties priežastis ir kokios buvo įvykio aplinkybės“, – teigiama policijos komentare.

