Tragedija Klaipėdos kelte: policija patikslino aplinkybes

Klaipėdos policijos atstovai patvirtino, kad į įvykio vietą buvo kviesta greitoji medicinos pagalba. Atvykę medikai konstatavo vyro mirtį.
Kol kas nėra aišku, ar žuvęs vyras buvo blaivus – atsakymą į šį klausimą pateiks ekspertai, kurių išvadų dar laukiama. Pareigūnai nurodo, kad šiuo metu atliekamas tyrimas mirties priežasčiai nustatyti, o jo metu paaiškės visos svarbiausios detalės.
„Išsiaiškinus visas aplinkybes, bus aišku, kokia yra mirties priežastis ir kokios buvo įvykio aplinkybės“, – teigiama policijos komentare.
Naujausi komentarai