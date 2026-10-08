Tragedija – dėl barsuko?

Skuodo rajone, Kalnėnų kaimo ribose besidriekiančiu keliu važiavęs 51 metų vyras žuvo pirmadienį prieš 9 val. automobiliui atsitrenkus į medį.
Nelaimės aplinkybės skamba mįslingai: 51 metų vyro vairuojamas „VW Passat“ rėžėsi į vienintelį toje vietovėje augantį pakelės medį. Atrodo, kad pražūtingo manevro priežastis – į kelią išbėgęs barsukas.
Į nelaimės vietą buvo iškviesti ne tik medikai bei policininkai, bet ir ugniagesiai, mat sumaitotas automobilis prispaudė vairuotojo kojas.
Gelbėtojai ištraukė nukentėjusįjį per keleivio pusės dureles. Žmogus gyvybės ženklų neberodė, medikai konstatavo jo mirtį.
Ant kelio pareigūnai rado ir negyvą barsuką.
Kita eismo nelaimė tądien 16.53 val. įvyko Plungės rajone, pakeliui iš Vėžaičių į Plungę, ties Tilvikų kaimo riba. Čia visureigį „Toyota Hilux“ vairavęs 34 metų vyras kažkodėl išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą.
Galbūt jis tikėjosi spėsiąs aplenkti sunkiasvorę mašiną, bet susidūrė su priešais atvažiuojančiu skiriamaisiais ženklais nepažymėtu policijos automobiliu „Skoda Superb“. Juo iš darbo Klaipėdoje namo važiavo keturi uostamiestyje dirbantys pareigūnai. Jiems leidžiama naudoti tarnybinę mašiną kelionėms į darbą ir namo.
Eismo nelaimės metu nukentėjo penki žmonės: „Toyota Hilux“ vairuotojas, tarnybinį automobilį vairavęs 40-metis pareigūnas, 56-erių bei 49-erių policininkai ir 48 metų jų kolegė.
Visi nukentėjusieji buvo nugabenti į ligoninę. Suteikus jiems būtinąją pagalbą visi išleisti gydytis ambulatoriškai.
Netoli avarijos vietos yra greitį mažinantis kalnelis. Tikėtina, kad dėl jo mašinos nevažiavo labai greitai, todėl žmonės nepatyrė sunkių sužalojimų.
Dėl šio eismo įvykio nusidriekė ilga automobilių eilė. Žmonės galimybės tęsti kelionę laukė apie porą valandų. Kai kurie suko atgal į Vėžaičius ir Plungę pasiekė per Rietavą, kiti nelaimės vietą aplenkė miško keliu. Stovėjusieji ilgoje eilėje sulaukė sutemų.
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