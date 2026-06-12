Terlių taikinys – daugiabučio siena

Apie sugadintą daugiabučio fasadą buvo pranešta policijai.
Pirminiais duomenimis, siena purškiamais dažais ištepliota tamsiu paros metu, o padarytos žalos dydis šiuo metu dar tikslinamas.
Tokie incidentai uostamiestyje nėra retenybė.
Ant gyvenamųjų namų sienų atsirandantys užrašai ir piešiniai darko aplinką ir sukelia papildomų finansinių rūpesčių pastatų gyventojams.
Jei kaltininkai nebus rasti, namo bendrija ar administratorius turės priimti sprendimą dėl valymo darbų organizavimo.
Tokiais atvejais išlaidos bus paskirstytos papildomais mokesčiais butų savininkams.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso 284 straipsnį dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
Pareigūnai renka informaciją ir siekia nustatyti asmenis, galėjusius apgadinti daugiabutį.
Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vyriausioji specialistė Asta Kažukauskienė nurodė, kad, nustačius įtariamuosius, žalos atlyginimo klausimas būtų sprendžiamas bylą nagrinėjant teisme.
„Nukentėjusieji taip pat gali teikti ieškinius dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo civiline tvarka“, – pažymėjo A. Kažukauskienė.
Už viešosios tvarkos pažeidimą įstatymas numato įvairias sankcijas – nuo viešųjų darbų ar baudos iki arešto, laisvės apribojimo ar net laisvės atėmimo iki dvejų metų.
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