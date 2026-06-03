Teismo nuosprendis: už šiurpų išpuolį – daugiau nei dešimt metų kalėjimo

Anksčiau V. Judeikiui buvo skirta devynerių metų laisvės atėmimo bausmė. Nauju ir jau įsiteisėjusiu nuosprendžiu klaipėdietis turės kalėti keturiolika metų ir šešis mėnesius.
Praeitą savaitę trijų teisėjų kolegija paskelbė naują nuosprendį – V. Judeikis pripažintas kaltu ne dėl sunkaus merginos sveikatos sutrikdymo, bet dėl pasikėsinimo ją nužudyti.
Byla Apeliaciniame teisme Vilniuje buvo nagrinėjama pagal nuteistojo, prokuratūros ir nukentėjusiosios skundus. Klaipėdos apygardos prokuratūros prokuroras Arūnas Saunorius prašė vyrą įkalinti septyniolika metų.
Nagrinėdamas šiuos skundus, Apeliacinis teismas atliko ekspertizę, apklausę ekspertizę atlikusias ekspertes, taip pat papildomai apklausė ir nuteistąjį V. Judeikį.
Įvertinę byloje surinktus įrodymus, teisėjai konstatavo, kad pirmosios instancijos Klaipėdos apygardos teismo išvados dėl nuteistojo V. Judeikio kaltės remiasi neišsamiu visų šiam klausimui reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu ir netinkamu įrodymų įvertinimu, dėl to jo veika neteisingai kvalifikuota. Nusprendę, kad vyras kaltas dėl pasikėsinimo nužudyti, teisėjai skyrė naują bausmę – keturiolika metų ir šešis mėnesius kalėjimo.
V. Judeikis prašė sušvelninti jam Klaipėdos apygardos teismo paskirtą bausmę. Vyras prašė atsižvelgti į tai, kad, nors yra pripažintas pavojingu recidyvistu, pripažino padaręs nusikalstamas veikas, dėl jų nuoširdžiai gailisi, su civiliniu ieškiniu sutinka, jo baudžiamąją atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.
Nuteistasis nurodė, kad yra jauno amžiaus, dėl to paskyrus trumpesnę laisvės atėmimo bausmę, jis galėtų dirbti ir sumokėti teismo priteistą žalą nukentėjusiajai.
Auką badė pieštuku
19-metė mergina nuo V. Judeikio nukentėjo 2024 m. balandžio 14-osios vakarą Klaipėdoje, Dragūnų gatvėje.
Bylos duomenimis, siekdamas seksualiai prievartauti, 47 metų V. Judeikis atsitiktinai pasirinko auką – jis užpuolė miške vaikščiojusią jauną merginą.
Anot teisėsaugos, nutempęs merginą į miško gilumą, V. Judeikis trankė jos galvą į medį, pargriovė ant žemės ir smaugė. Mergina nustojo šaukti ir priešintis, nes ji prarado sąmonę. Bylos duomenimis, tuomet vyras pieštuku badė merginos krūtinę bei kaklo sritį, kol pieštukas sulūžo. Panaudodamas fizinį smurtą, vyras tenkino lytinę aistrą, tam panaudodamas įvairius daiktus ir taip žalodamas auką.
V. Judeikiui trumpam pasišalinus išmesti nukentėjusiosios daiktus, pastaroji atgavo sąmonę ir pabėgo.
Baudžiamasis kodeksas už nužudymą numato laisvės atėmimą nuo septynerių iki penkiolikos metų.
„Spręsdama dėl bausmės už pasikėsinimą nužudyti dydžio, teisėjų kolegija atsižvelgia į tai, kad nusikaltimą V. Judeikis padarė, būdamas pripažintas pavojingu recidyvistu, anksčiau penkis kartus teistas už sunkius ir labai sunkius nusikaltimus.
V. Judeikiui skiriamos ilgalaikės laisvės atėmimo bausmės neturi jokio poveikio, nes atlikęs paskirtas bausmes netrukus padaro iš esmės analogiško pobūdžio ir dar sunkesnius nusikaltimus. Šioje byloje inkriminuotą nusikaltimą (V. Judeikis – ELTA) padarė, vėlgi, nepraėjus nei savaitei po bausmės atlikimo pagal paskutinį nuosprendį. Nusikaltimas padarytas žiauriai smurtaujant, brutaliai žalojant, taip ne tik padarant didelę žalą jos fizinei ir psichinei sveikatai, bet ir sukeliant realią grėsmę jos gyvybei“, – paskelbė bylą išnagrinėję Apeliacinio teismo teisėjai Audrius Juozapavičius, Justas Namavičius ir Ernestas Rimšelis.
Nagrinėjant bylą, ekspertė teismui teigė, kad tokio tipo žmonės elgiasi kaip jiems norisi ir kaip jiems naudinga. Anot jos, nei bausmės, nei neigiamos patirtys jų elgesio nekeičia.
„Visos šios aplinkybės rodo itin didelį V. Judeikio tiek padaryto nusikaltimo, tiek jo asmenybės pavojingumą ir lemia būtinybę skirti labai griežtą bausmę, kuri apribotų nuteistojo galimybę daryti naujus nusikaltimus ir apsaugotų visuomenę nuo labai pavojingo asmens. Teisėjų kolegijos vertinimu, tik atsižvelgiant į tai, kad nusikaltimas nutrūko pasikėsinimo stadijoje, V. Judeikiui skiriama ne maksimali nustatyta bausmė (laisvės atėmimas penkiolikai metų), o laisvės atėmimas keturiolikai metų ir šešiems mėnesiams“, – rašoma nuosprendyje.
Remdamasis teismų praktika, teismas pažymi, kad galva, krūtinė, kaklas, sprandas yra gyvybei svarbios žmogaus kūno dalys.
„Normalaus protinio išsivystymo žmogus negali nesuvokti, jog suduodamas smūgį ar durdamas kitam žmogui į šias kūno vietas daro veiką, keliančią pavojų kito žmogaus sveikatai ir gyvybei. Tai suvokdamas kaltininkas numato, kad nuo tokio smūgio nukentėjusiajam gali būti padaryti sveikatos sužalojimai, tarp jų ir tokie, dėl kurių jis gali mirti“, – konstatavo teisėjai.
Teismas nustatė, kad, atlikęs smurtinio pobūdžio veiksmus, V. Judeikis pasišalino iš įvykio vietos, sužalotą merginą palikęs nuošalioje miškingoje vietoje be sąmonės ir su durtine žaizda kakle.
„Šis pasišalinimas buvo ne laikinas, o galutinis. V. Judeikis parodė, kad nuėjęs prie vandens telkinio ir išmetęs aukos daiktus (taip siekdamas paslėpti įkalčius), jis prisiminė, jog įvykio vietoje paliko vandens buteliuką ir nusprendė grįžti jo pasiimti. Šiuo tikslu grįždamas į įvykio vietą V. Judeikis pamatė, kad mergina atsigavo, dėl to nusprendė ją pasivyti ir, paties V. Judeikio teigimu, ją „neutralizuoti“. Taigi, link merginos nuteistasis ėjo tam, kad toliau naikintų nusikaltimo įkalčius, bet ne tam, kad įsitikintų, jog ji gyva“, – nusprendė Apeliacinis teismas.
Po šio teismo verdikto nuosprendis įsiteisėjo.
V. Judeikis anksčiau buvo kaltinamas seksualiniu prievartavimu ir pasikėsinimu nužudyti siekiant išreikšti neapykantą dėl lyties.
Tačiau teismai tokią prielaidą atmetė.
(be temos)
(be temos)
(be temos)