Kaip pranešė Policijos departamentas, sekmadienio pavakare, apie 16.18 val., rastas mirusio nenustatytos tapatybės apie 30-40 metų amžiaus vyriškio kūnas be išorinių smurto požymių.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Šilutėje, Šyšos upėje, rastas vyro lavonas.
Kaip pranešė Policijos departamentas, sekmadienio pavakare, apie 16.18 val., rastas mirusio nenustatytos tapatybės apie 30-40 metų amžiaus vyriškio kūnas be išorinių smurto požymių.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
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