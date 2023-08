Sūnus paskelbė, kur bus galima atsisveikti su netikėtai žuvusiu V. Šimaičiu

„Atsisveikinti su mano mylimu Tėčiu V. Šimaičiu bus galima nuo šiandien, rugpjūčio 14 d., 20 val. Palangos laidojimo namuose“, – rašė sūnus Lukas Šimaitis.

Pasak jo, Šv. Mišios bus aukojamos Palangos Švč. mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje rugpjūčio 16 d. 9 val. Laidotuvės vyks rugpjūčio 16 d. 14 val.

Amžinojo poilsio verslininkas atguls Šventosios kapinėse.

Pirmadienį V. Šimaičio dukra Deimantė Margerė pasidalijo jautria žinute. „Myliu tave, Tėti. Per gyvenimą ėjai su šypsena, juoku ir charizma. Gyvenai čia ir dabar, o kaip Tu be proto stipriai mylėjai gyvenimą, kuris nepagailėjo iššūkių. Tavo darbštumas ir užsispyrimas padarė didelius dalykus! Tu Šventosios laukuose sukūrei nuostabų kurortą – Eliją. Tu – mano žvaigždė ir motyvacija. Visada. Be Tavęs mums bus sunku. 51-eri, o turėjai sulaukti 90-mt ir anūkus išmokyti daug dalykų“, – jautriai atviravo ji.

Primename, kad oficialiai Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato kriminalinių įvykių suvestinėje pranešama, kad 51-erių vyras negyvas rastas sekmadienio naktį, 3.28 val., statybvietėje.

Pirminė įvykio versija, kad Ošupio take jis savo namo kieme persisvėrė per tvorą ir nukrito į apačioje esančią statybvietę.

Atrodo, kad būtent ši vieta yra stebima vaizdo stebėjimo kameromis ir nelaimės momentą pareigūnai jau matė peržiūrėdami įrašą. Iš jo, ko gero, aiškėja, kad V. Šimaitis nukrito netyčia pernelyg smarkiai persisvėręs per tvorą. Prieš tai jis ramiai bendravo su artimaisiais. Kas vyrą sudomino statybvietėje, kodėl jis persisvėrė per tvorą, dar neaišku.

Visas įvykio aplinkybes išsiaiškins ikiteisminį tyrimą mirties priežasčiai nustatyti pradėję pareigūnai.