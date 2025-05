Vaizdai gniaužia kvapą: amžinybėn išlydėtas Kaune žuvęs 19-metis motociklininkas

Visa motociklininkų bendruomenė jautrią akimirką susirinko pabūti su Nojaus šeima ir atsisveikinti su jaunuoliu.

Pasidalijo jautriais kadrais

Socialiniame tinkle „TikTok“ vakar pradėjo plisti du jautrūs vaizdo įrašai, kuriuose atvykusieji į atsisveikinimą su Nojumi užfiksavo laidotuvių akimirkas. Juose galima matyti gausų būrį motociklininkų, kurie atkeliavo į paskutiniąją kelionę išlydėti 19-mečio velionio.

Pirmajame įraše užfiksuoti sustoję gedintieji, o už jų – motociklai, kuriais į atsisveikinimą atkeliavo Nojaus pažįstami. Vėliau įraše pasirodo nuotrauka, kurioje Nojus sėdi ant motociklininko.

Kitame vaizdo įraše užfiksuotos ne tik laidotuvių akimirkos, tačiau taip pat ir kelionė į jas bei po jos. Iš pradžių įraše pasirodo keturios Nojaus nuotraukos, kuriose jis važiuoja motociklu. Šalia nuotraukų prisegti žodžiai: „Moto broli Nojau, ilsėkis ramybėje. Tegul tau žemelė būna lengva, mes būsim kartu su tavimi. Saugok savo komandą iš viršaus“.

Po nuotraukų pasirodo užfiksuotos akimirkos iš kelionės į laidotuves, kuriose matoma, kaip gausus būrys motociklininkų juda viena kryptimi.

Vėliau įraše pasirodo užfiksuoti kadrai iš atsisveikinimo. Juose su motociklininkų aprangomis pasirodo bendruomenės nariai. Jų amžius įvairus. Galiausiai, galima matyti, kaip pamažu skirstomasi iš laidotuvių ir bendruomenės nariai pamažu užlipa ant savo motociklų ir išvyksta iš atsisveikinimo vietos.

Bendruomenėje – gedulas

Anksčiau naujienų portalas tv3.lt rašė, kad socialiniuose tinkluose gedinti Jonavos Senamiesčio gimnazija pasidalijo jautriais žodžiais žuvusiam jaunam vaikinui.

„Siela nepavaldi žmogaus norams – ji veržiasi tolyn, trokšta laisvės. Kaip Tu – drąsus, nevaržomas, greitas ir laimingas. Tiek daug norėjęs ir nepabandęs, pradėjęs ir nespėjęs, liepsnojęs ir užgesęs. Per greitai. Per anksti. Per jaunas. Mylimas Mamos, Tėvelio, Sesers ir visų, kas buvo greta ir jautė, kad jauno pavasario vėjo stiprybės būtų užtekę dar daugeliui metų. Mūsų širdyse visada liks Tavo šviesi šypsena. Ilsėkis ramybėje, Nojau...“ – dalijosi Jonavos Senamiesčio gimnazija.

Kraupus sezono atidarymas

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad Jonavos gatvė sekmadienio naktį Kaune buvo uždaryta – čia šeštadienį, pusę dešimtos vakaro, įvyko skaudi avarija. Salako gatve nusileidęs 20-metis vairavo „Toyota Yaris“, nuomotą iš automobilių dalijimosi platformos, jis suko kairėn į Jonavos gatvę ir nepraleido tiesiai važiavusio motociklo.

Vairuotojas sakė, kad prieš pradėdamas manevrą apsidairė, bet esą motociklininko kely nematė. Susidūrimas buvo itin stiprus. Smarkiai suknežintas prekinis dešinys automobilio „Toyota Yaris“ kampas. O į mašiną įsirėžęs motociklas virto ant šono ir čiuožė gatve, dar kliudė ir automobilį „Renault“, kurį vairavo 35-erių vyriškis.

Motociklininkas čiuoždamas asfaltu patyrė daugybinius kūno sužalojimus, į nelaimės vietą atskubėję greitosios medikai dar gaivino vos 19 sulaukusį jaunuolį, tuomet skubiai vežė į Kauno klinikas. Deja, prieš vidurnaktį atskriejo skaudi žinia – vaikinas mirė.

Socialiniame tinkle kiek vėliau vaizdais buvo dalijamasi jau iš kitos Kauno vietos – Savanorių ir Pramonės prospektų susikirtimo, dar vadinamos Muravos sankryžos. Čia susidūrė „Volkswagen Caddy“ ir motociklas. Sužalotas automobiliu važiavęs keleivis, jis nuvežta į Kauno klinikas. Motociklą vairavęs 27 vyras, atvykus medikams, jau buvo be gyvybės ženklų.

