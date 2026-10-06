Sukčiai vėl siunčia laiškus

Apie dar vieną žmonių apgaudinėjimo būdą pasidalijo Klaipėdos miesto policijos bendruomenės pareigūnai ir „Sodra“.
„Anksčiau gąsdinę tariamomis skolomis, dabar sukčiai žada pinigų. Viename gyventojų gautų laiškų teigiama, kad žmogui skirta 412,8 euro vienkartinė socialinio draudimo įmokų grąžinimo išmoka. Nurodomas tariamas sprendimo numeris, tvirtinama, kad mokėjimas patvirtintas, o lėšos sąskaitą pasieks per kelias minutes po tapatybės patvirtinimo. Tam siūloma paspausti mygtuką „Gauti išmoką“, – nurodė „Sodros“ atstovai oficialioje interneto svetainėje.
Žmonėms patariama nespausti jokių laiške esančių nuorodų ir nevesti jokių duomenų.
„Informaciją apie išmokas ir permokas tikrinkite savarankiškai prisijungę prie oficialios „Sodros“ paskyros, o ne per gautą nuorodą. Sukčiai kuria pasitikėjimą. Jūsų užduotis – sustoti prieš paspaudžiant. Perspėkite ir artimuosius, ypač tuos, kuriems tokia žinutė gali pasirodyti įtikinama“, – akcentavo pareigūnai.
Tad gavus įtartiną laišką ar SMS žinutę patariama nespausti nuorodų, neatidaryti prisegtų failų ar nepateikti asmeninės informacijos.
Naujausi komentarai