2026-01-17 08:33
BNS inf.

Sukčiai iš klaipėdiečio išviliojo 14,3 tūkst. eurų, šeštadienį pranešė policija.

Sukčiai iš klaipėdiečio išviliojo nemenką sumą / Asociatyvi A. Ufarto / ELTOS nuotr.

1957 metais gimęs vyras pinigus prarado, kai jam paskambino nepažįstami rusiškai kalbėję asmenys, prisistatę telekomunikacijų įmonės, banko darbuotojais ir policijos pareigūnais.

Dėl sukčiavimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.

