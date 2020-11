Skaudžios nelaimės keliuose: dažniausia priežastis – greitis ir neatidumas

Pasaulinė diena žuvusiems eismo įvykiuose atminti minima nuo 2005 m. lapkričio trečiąjį sekmadienį, šiemet tai – lapkričio 15 d. Pagrindinis šios atmintinos dienos tikslas – išreikšti solidarumą ir dvasinį palaikymą šeimoms, kurios išgyvena netektis dėl keliuose prarastų savo artimųjų, draugų ar pažįstamų. Taip pat siekiama dar kartą priminti, kad už saugumą keliuose atsakingi esame visi ir beprasmių aukų išvengti galime tik bendromis pajėgomis.

Nuo šių metų pradžios iki Vėlinių visoje Klaipėdos apskrityje jau užregistruoti 344 įskaitiniai eismo įvykiai, per juos žuvo penkiolika žmonių, vienas iš jų – nepilnametis, sužeista 380 žmonių. Dėl neblaivių vairuotojų kaltės įvyko 154 eismo įvykiai, per 22 iš jų – nukentėjo žmonės. Pernai per tą patį laikotarpį neblaivūs vairuotojai sukėlė 115 eismo įvykių, žmonės nukentėjo per dešimt iš jų. Iš viso pernai per minimą laikotarpį buvo registruoti 334 įskaitiniai eismo įvykiai, žuvo septyniolika, sužeisti – 424 žmonės. Vien uostamiestyje iki lapkričio pradžios šiemet įvyko 142 įskaitiniai eismo įvykiai, šeši eismo dalyviai žuvo, 147 buvo sužeisti.

Klaipėdos Kelių policijos pareigūnai įvairias eismo saugumui užtikrinti skirtas priemones rengia nuolat, tačiau rūpintis tuo, pasak jų, privalo kiekvienas eismo dalyvis. Policijos pareigūnai sako, kad pagrindinės skaudžių eismo įvykių priežastys yra greitis ir neatidumas, todėl – važiuoti saugiu greičiu, segėti saugos diržus, prie vairo nesinaudoti mobiliojo ryšio priemonėmis, praleisti per perėjas einančius pėsčiuosius yra privalu. Tuo metu pėstieji ir dviratininkai privalo užtikrinti, kad tamsoje būtų aiškiai matomi – naudoti atšvaitus, šviečiančius žibintus, dėvėti ryškiaspalves liemenes su šviesą atspindinčiais elementais. Prieš įžengdami į važiuojamąją kelio dalį, privalo įsitikinti, ar eiti yra saugu, einant per pėsčiųjų perėją rekomenduojama nesinaudoti mobiliaisiais telefonais.

Minėdami Pasaulinę dieną žuvusiems eismo įvykiuose atminti, Klaipėdos kelių policijos pareigūnai sekmadienį uostamiestyje rengia prevencinę priemonę, per kurią dalins atšvaitus ir dar kartą primins, kaip svarbu visiems rūpintis saugumu. Sustiprinta neblaivių vairuotojų, pavojingo manevravimo, važiavimo per sankryžas ir pėsčiųjų daromų kelių eismo taisyklių pažeidimų kontrolė bus vykdoma visą savaitgalį.