Šilutės rajone dingo iš namų išėjęs paauglys

2009 metais gimęs vaikinas yra apie 160 centimetrų ūgio, ilgokų tamsių plaukų, apsirengęs juodos spalvos rūbais.
Kaip pranešė policija, į pareigūnus dėl dingusio paauglio kreiptasi pirmadienį 5.32 val.
Žinančius šio vaikino buvimo vietą ar turinčius kitos tyrimui vertingos informacijos, pareigūnai prašo nedelsiant pranešti Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvaus valdymo skyriaus pareigūnams: tel. +370 700 64300 arba skambinti skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112.
