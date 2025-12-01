 Šilutės rajone dingo iš namų išėjęs paauglys

2025-12-22 12:36
BNS inf.

Šilutės rajone, Gaidelių kaime, sekmadienį apie 18 val. iš namų išėjo ir negrįžo Deimantas Matulevičius.

Šilutės rajone dingo iš namų išėjęs paauglys / Policijos nuotr.

2009 metais gimęs vaikinas yra apie 160 centimetrų ūgio, ilgokų tamsių plaukų, apsirengęs juodos spalvos rūbais.

Kaip pranešė policija, į pareigūnus dėl dingusio paauglio kreiptasi pirmadienį 5.32 val.

Žinančius šio vaikino buvimo vietą ar turinčius kitos tyrimui vertingos informacijos, pareigūnai prašo nedelsiant pranešti Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvaus valdymo skyriaus pareigūnams: tel. +370 700 64300 arba skambinti skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112.

