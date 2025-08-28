Per savaitę – net kelios tragedijos: vyrų mirtys kelia klausimų

Trečiadienį prieš 14 val. Jono kalnelio prieigose vaikštinėję žmonės atkreipė dėmesį į gynybiniame griovyje arčiau Bangų gatvės plūduriuojantį objektą.
Pagalbos telefonu jie pranešė vandenyje tarp žolių, netoli kranto, matantys skenduolį.
Greitai į įvykio vietą atvažiavo ugniagesiai gelbėtojai, vienas jų, apsivilkęs hidrokostiumu į krantą ištempė vyro kūną.
Pradžioje nebuvo žinoma šio asmens tapatybė, bet ketvirtadienį pareigūnai jau žinojo, kad velionis – 1960 m. gimęs klaipėdietis.
Medikai šioje situacijoje galėjo tik konstatuoti mirties faktą.
Pareigūnai ėmėsi tirti nelaimės priežastį ir jos aplinkybes.
Dar vienas netikėtai miręs vyras praeivių buvo pastebėtas ketvirtadienio naktį. Buvo praėjęs vos pusvalandis po vidurnakčio, kai Taikos prospekto pradžioje prie laiptelių į vieną paslaugas teikiančią įmonėlę praeiviai pastebėjo keistai atrodantį vyrą.
Iškviesti pareigūnai patvirtino įtarimą – 1965 m. gimęs žmogus buvo miręs. Kas jam atsitiko, taip pat aiškinasi miesto policijos komisariato pareigūnai.
O pirmadienį ryte pagyvenusio vyro kūnas buvo pastebėtas plūduriuojantis Dangėje, netoli burlaivio.
