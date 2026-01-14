Šalia partrenktos stirnos – automobilio numeriai

Vienoje feisbuko grupėje žmonės piktinosi, kad vairuotojas, sukėlęs įvykį, taip skubėjo iš jo pasišalinti, kad net neiškvietė pagalbos.
„Ei, vairuotojau. Nutrenkei mažą stirnaitę ir neiškvietei pagalbos. Net mašinos numerį palikai. Ir nesakyk, kad nepastebėjai, nes čia ne mažas kačiukas. Veiksmas vyko Klaipėdos mieste, Minijos gatvėje“, – nurodė moteris.
Įkeltoje nuotraukoje matyti, kad stirna guli šalia gatvės. Netrukus nuotrauka kartu su įrašu buvo pašalinta.
Specialistai tokiais atvejais pataria skambinti 112 ir pranešti apie įvykį. Jį matę liudininkai gali kreiptis ir į pareigūnus, o šie pagal valstybinį mašinos numerį identifikuos incidentą sukėlusį asmenį.
Eismo įvykiai su gyvūnais Klaipėdos apskrityje
Kelių policijos skyriaus pareigūnų duomenimis, 2026 m. nuo metų pradžios iki šios dienos Klaipėdos apskrityje registruoti 32 eismo įvykiai, kurių metu transporto priemonės susidūrė su gyvūnais.
Uostamiestyje ir Skuodo rajone – po 4, Klaipėdos rajone – 12, Kretingos rajone, Plungės rajone, Palangos miesto savivaldybėje, Neringos savivaldybėje – po 3.
Klaipėdos apskrities policijos pareigūnai pataria ant automobilių turėti ir ultragarsinius švilpukus. Rudenį įvairių akcijų metu juos nemokamai dalija ir policijos pareigūnai su socialiniais partneriais. Ultragarsinis švilpukas – nedidelis prie automobilio priekinio buferio arba šoninio veidrodėlio lengvai pritvirtinamas įrenginys. Į jį patekus oro srovei, prietaisas pradeda skleisti ultragarsą, kuris netoli kelio esančius gyvūnus verčia suklusti ir nesiartinti.
Skleidžiamo garso spindulys siekia 400 metrų ir atbaido daugumą laukinių ir naminių gyvūnų nuo ketinimo perbėgti kelią. Automobilio viduje tokio garso negirdi nei žmonės, nei keturkojai gyvūnai. Švilpukų montavimui prireiks vos kelių minučių. Ant automobilio lengvai prilipdomos mažos plokštelės, ant kurių uždedami švilpukai.
Apie eismo įvykį, jei nukentėjo žmonės, būtina pranešti policijai, o jei kelyje partrenkiamas ar pastebimas sužeistas laukinis gyvūnas, reikėtų skambinti numeriu 112. Operatorius perduos informaciją atitinkamoms tarnyboms – Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos arba savivaldybės gyvūnų globos tarnybai. Nugaišusiu gyvūnu pasirūpina medžioklės plotų savininkai (medžiotojai arba savivaldybės). Jei gyvūnas gyvas, tuomet į pagalbą skuba Gyvūnų globos organizacija.
Vairuotojus apie pavojų susidurti su laukiniais gyvūnais įspėja kelio ženklas Nr. 131 „Laukiniai gyvūnai“. Šie ženklai įrengti tuose pavojinguose kelio ruožuose, kuriuose gali dažniau judėti laukiniai gyvūnai.
Naujausi komentarai