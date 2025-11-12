Rastas anksčiau Klaipėdos apskrityje dingęs jaunuolis

Kaip socialiniame tinkle „Facebook“ skelbia Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, asmuo rastas gyvas.
Anksčiau skelbta, kad dėl jaunuolio dingimo į teisėsaugą jo artimieji kreipėsi lapkričio 10 d.
Trečiadienį rastas anksčiau Klaipėdos policijos ieškotas Danielius K.
Kaip socialiniame tinkle „Facebook“ skelbia Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, asmuo rastas gyvas.
Anksčiau skelbta, kad dėl jaunuolio dingimo į teisėsaugą jo artimieji kreipėsi lapkričio 10 d.
Naujausi komentarai