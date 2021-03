Prieš moteris smurtavęs vyras pasiųstas už grotų

Už šias nusikalstamas veikas R. T. paskirta 2 metų laisvės atėmimo bausmė.

Byloje nustatyta, kad R. T. atliko neteisėtus veiksmus dviejų nukentėjusiųjų atžvilgiu: 2020 m. gegužės 5 d. svečiuodamasis I. P. bute konflikto metu tyčia vieną kartą kumščiu smogė nukentėjusiajai I. P. į nosį, po to sudavė ne mažiau kaip penkis smūgius į galvos ir veido sritį.

Po poros mėnesių nuo šio įvykio, R. T. per balkoną įsibrovęs į I. R. priklausantį butą, kambaryje buvusiai nukentėjusiajai kumščiu sudavė ne mažiau kaip tris smūgius į veido sritį, iš jos rankų atvirai pagrobė mobiliojo ryšio telefoną, apgadino nukentėjusiosios automobilį bei laikotarpiu nuo 2020 m. rugpjūčio 4 d. iki 22 d., paskambinęs I. R. telefonu, terorizavo nukentėjusiąją I. R., naudodamas psichinę prievartą, sistemingai ją baugindamas ir grasindamas nužudyti.

Teisiamojo posėdžio metu R. T. prisipažino padaręs nusikalstamas veikas ir paaiškino, kad nukentėjusiąją I. P. pažinojo apie pusę metų, jie bendravo. Kai įvyko konfliktas, jis su I. P. tiesiog susipyko, nesusivaldė ir trenkė jai ne mažiau kaip 5 kartus į galvos sritį.

Su I. R. susipažino 2020 metais, iš pradžių tik bendravo, vėliau kartu apsigyveno. Konfliktai prasidėjo, kai pradėjo gyventi kartu ir kai I. R. negrįždavo paromis namo. 2020 m. liepos 20 d. nepateko į I. R. butą, todėl įlipo per balkoną. Kai pamatė, kad I. R. yra namuose, kilo konfliktas.

R. T. sudavė kelis kartus I. R. į veido sritį, o telefoną išmetė per balkoną, kad nukentėjusioji nepasiskųstų policijos pareigūnams. Po kiek laiko vis dar buvo supykęs ant nukentėjusiosios I. R., todėl išdaužė jos automobilio langus. Po šio įvykio nukentėjusioji jį paliko, todėl jis buvo supykęs ir paskambinęs telefonu grasino I. R., kad ją sumuš, užmuš ir vartojo kitus negražius žodžius I. R. atžvilgiu.



Teismas, skirdamas bausmę R. T., atsižvelgė į padarytų nusikalstamų veikų pavojingumo laipsnį, pobūdį, kaltės formą, rūšį bei motyvus ir tikslus, kaltinamojo asmenybę – R. T. praeityje daug kartų teistas už turtinio pobūdžio nusikalstamas veikas bei nusikalstamas veikas žmogaus sveikatai ir gyvybei. Jis per neilgą laikotarpį padarė šešias tyčines nusikalstamas veikas, iš kurių – du apysunkiai nusikaltimai, trys nesunkūs nusikaltimai ir vienas baudžiamasis nusižengimas.



Iki sulaikymo R. T. niekur nedirbo, nusikalstamomis veikomis padarytos žalos neatlygino. Be to, teismas nevertino R. T. prisipažinimo nuoširdžiu, todėl nenustatė atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių.

Kadangi baudžiamoji byla išnagrinėta atlikus sutrumpintą įrodymų tyrimą, R. T. paskirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu, ir nuteistasis turės atlikti 2 metų laisvės atėmimo bausmę.

Kaltinamasis turės atlyginti nukentėjusiajai I. R. 4 153,04 eurų turtinę ir 5 000 eurų neturtinę žalą, taip pat 800 eurų atstovavimo išlaidas. Be to, R. T. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriui turės atlyginti 1 763,69 eurų, o Klaipėdos teritorinei ligonių kasai – 1 530,48 eurų padarytą žalą.

Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo nuosprendžio paskelbimo dienos, o suimto kaltinamojo – per 20 dienų nuo nuosprendžio nuorašo jam įteikimo dienos, gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.