Prekybos centro „Lidl“ ir pirkėjos ginčas dėl žalos atlyginimo baigėsi taikiai

Klaipėdo apygardos teismas primena, kad ginčas tarp šalių kilo dėl pirkėjos susižalojimo parduotuvėje, kai ji eidama paslydo ant slidžių dėl išpilto skalbiklio grindų ir, nugriuvusi visu svoriu, stipriai susitrenkė galvą, nugarą ir rankas. Ieškovės teigimu, jai nebuvo suteikta pirmoji pagalba, nebuvo iškviesta greitoji pagalba, nukentėjusioji buvo ištikta šoko kelias minutes. Parduotuvės vadovų pasiūlytas taikus ginčo sprendimo būdas, kompensuojant ieškovės patirtą turtinę ir neturtinę žalą dovanų kuponais, su kuriais būtų galima apsipirkti bet kurioje parduotuvėje „Lidl“, jai buvo nepriimtinas. Ieškovė prašė priteisti iš parduotuvės 735 eurų turtinės žalos atlyginimą ir 9940,33 eurų negautas pajamas, nes dėl sužalojimų ji negalėjo dirbti, ir 1,5 tūkst. eurų neturtinės žalos atlyginimą.

Klaipėdos apylinkės teismas sprendimu ieškinį tenkino iš dalies ir priteisė ieškovei 1 tūkst. eurų neturtinės žalos atlyginimą ir 223,65 eurų bylinėjimosi išlaidas, o atsakovei iš ieškovės – 3117,36 eurų bylinėjimosi išlaidas. Apylinkės teismas konstatavo, kad prašomų priteisti negautų pajamų ieškovė neįrodė, jos nedarbingumas buvo nulemtas ne tik incidento parduotuvėje, bet ir kitų paūmėjusių ligų, o dalį nedarbingumo pajamų atlygino „Sodra“. Su teismo sprendimu ieškovė nesutiko ir kreipėsi į apygardos teismą, prašydama jos reikalavimus patenkinti visiškai.

Klaipėdos apygardos teismas nustatė, kad bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme šalims nepavyko bylos užbaigti taikiu būdu. Apeliaciniame skunde, atsiliepime į apeliacinį skundą nėra išdėstyta šalių pozicija dėl to, ar išnaudotos visos galimybės šią bylą užbaigti taikiai. Dėl to apygardos teismas pasiūlė šalims apsvarstyti galimybę užbaigti bylos nagrinėjimą taikiai, išaiškino šalims, kad taikos sutartį galima sudaryti bet kurioje proceso stadijoje, taip šalys įgyja unikalią galimybę bylą užbaigti savo iniciatyva ir tarpusavio susitarimo būdu išspręsti kilusį ginčą. Šalys per teismo nustatytą laikotarpį pateikė teismui pasirašytą taikos sutartį, apygardos teismas patvirtino. Pagal šalių pasirašytą taikos sutartį ieškovė atsisakė visų savo reikalavimų parduotuvei, o parduotuvės atstovai atsisakė jiems pirmosios instancijos teisme priteistų 3 117,36 eurų bylinėjimosi išlaidų. Ieškovei buvo grąžintas 188,25 eurų žyminis mokestis.

Apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo paskelbimo dienos, tačiau per 3 mėnesius gali būti skundžiama kasacine tvarka Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.