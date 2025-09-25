Policija prašo pagalbos nustatant įvykio aplinkybes

Ikiteisminį tyrimą atliekantys Klaipėdos rajono Policijos Komisariato pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – padėti nustatyti įvykio aplinkybes: rugpjūčio 16 d. apie 22.30 val. Klaipėdos rajone, Derceklių kaime, Pavasario g., šventės metu, įvyko konfliktas, kurio metu nukentėjo asmenys.
Mačiusius minėtą įvykį ar galinčius suteikti tyrimui naudingos informacijos policija prašo pranešti mob. telefonu +370 667 51408, bendruoju pagalbos telefonu 112 arba el. paštu: [email protected]
Policija dėkoja už bendradarbiavimą.
