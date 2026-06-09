Policija kreipėsi į Lietuvos gyventojus: saugokitės

Schema senka, bet aukų vis dar atsiranda
Policijos pareigūnai dalijasi istorija, rodančia, kad sukčių naudojami metodai nesikeičia – jie vis dar meistriškai naudojasi žmonių skubėjimu ir patiklumu. Šią savaitę į Klaipėdos policiją kreipėsi vyras, kuris liko ir be pinigų, ir be žadėto stogo virš galvos.
„Šią savaitę į Klaipėdos policiją kreipėsi vyras, kuris ketino išsinuomoti butą pagal skelbimą internete, pervedė sutartą sumą, tačiau butas jam nebuvo išnuomotas, o susisiekti su jį neva nuomojusiu asmeniu vyrui nebepavyko“, – savo „Facebook“ paskyroje rašė Klaipėdos apskrities policija.
Pareigūnai pabrėžia, kad šis atvejis – tik ledkalnio viršūnė.
„Įsibėgėjant vasarai sukčiai gali vis dažniau vilioti neegzistuojančių ar kitiems asmenims priklausančių butų/poilsio namelių nuoma“, – įspėjo policija.
Trys pavojaus signalai: kada reikėtų suklusti?
Kad atostogų planų nesugadintų nuostoliai, policija ragina atkreipti dėmesį į tris pagrindinius požymius, kurie išduoda, jog kitoje ekrano pusėje gali sėdėti aferistas:
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Neįtikėtinai žema kaina. Jei prabangus būstas pačioje Klaipėdos širdyje ar Palangos centre siūlomas už pusę rinkos kainos, tai pirmasis signalas, kad kažkas ne taip.
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Dirbtinis skubėjimas. Sukčiai dažnai naudoja psichologinį spaudimą, teigdami, kad „jau stovi eilė“ kitų norinčiųjų, todėl užstatą reikia pervesti čia ir dabar.
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Vengimas bendrauti tiesiogiai. Atsisakymas susitikti gyvai, parodyti patalpas ar net vaizdo skambučiu pademonstruoti nuomojamą objektą turėtų sukelti rimtų įtarimų.
Kaip apsisaugoti?
Pareigūnai pataria neprarasti budrumo ir prieš atliekant bet kokį bankinį pavedimą atlikti namų darbus. Rekomenduojama patikrinti, ar skelbime nurodytas pastatas apskritai egzistuoja (pavyzdžiui, naudojantis „Google Maps“), atlikti nuotraukų paiešką internete (įsitikinant, ar jos nėra pavogtos iš užsienio svetainių) bei paieškoti atsiliepimų apie nuomotoją pagal jo telefono numerį ar pavardę.
„Niekada nemokėkite visos sumos aklai“, – reziumuoja policija.
Jei vis dėlto pakliuvote į sukčių pinkles ir nukentėjote, pareigūnai ragina nelaukti ir apie tai pranešti per portalą www.epolicija.lt arba skubios pagalbos tarnybų numeriu 112.
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