Plungės rajone į eismo įvykį pateko policijos pareigūnė

Avarija įvyko Kalniškių-Žaltakalnio kaimo sankryžoje, kai 1999 metais gimusios moters vairuojamas „Volkswagen Golf“ sukdamas į kairę susidūrė su priešpriešiais važiavusiu „Toyota RAV4“. Pastarąjį vairavo 1979 metais gimęs vyras.
Po susidūrimo „Toyota RAV4“ kliudė sankryžoje stovėjusį „Toyota Corolla“, kurį ir vairavo blaivi, uniformuota, į tarnybą vykusi 1976 metais gimusi policijos pareigūnė.
Per eismo įvykį sužaloti automobilių „Volkswagen Golf“ ir „Toyota RAV4“ vairuotojai, jie gydosi namuose.
Dėl avarijos pradėta administracinė eisena.
