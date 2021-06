Pasaulinei dviračių dienai paminėti – Klaipėdos apskrities pareigūnų priemonės saugumui priminti

Šiai dienai paminėti Klaipėdos apskrities policijos pareigūnai rengė įvairias priemones dviračių ir paspirtukų eismo saugumui užtikrinti.

Klaipėdos apskr. VPK Viešosios tvarkos tarnybos Prevencijos skyriaus pareigūnai birželio 2 d. ir patys patruliuodami dviračiais Klaipėdos mieste dėl įvairių pažeidimų įspėjo apie 25 dviratininkus. Daugiausia iš jų buvo nepilnamečiai, važinėję nedėvėdami jiems privalomų šalmų.

Pareigūnai įspėjo ne tik paauglius, bet ir skambino jų tėvams primindami pareigą rūpintis vaikų saugumu. Birželio 1 d., minint Tarptautinę vaikų gynimo dieną, Palangos bendruomenės pareigūnės vaikams dovanojo balionus, atšvaitus su atmintine dviratininkams, akcentavo, kad nuo birželio 1 d. dviračių ir elektrinių paspirtukų eismas J. Basanavičiaus g., Palangoje, yra draudžiamas.

Kretingoje per gegužės mėn. bendruomenės pareigūnės surengė 25 prevencinius pokalbius apie KET reikalavimus dviračių ir elektrinių paspirtukų vairuotojams. Klaipėdos apskrities pareigūnai sako, kad dažniausia fiksuojami pažeidimai yra važiavimas be šalmo, be šviesą atspindinčios liemenės, neįjungtais žibintais, ar techniškai netvarkingais dviračiais, kai žibintų, ar garsinio signalo iš viso nėra.

Policijos pareigūnai akcentuoja, kad saugos priemonių ignoravimas gali baigtis itin skaudžia nelaime. Per 5 šių metų mėnesius Klaipėdos apskrityje jau įvyko 21 eismo įvykis, kur dalyvavo dviračių vairuotojai, iš jų – 8 dviratininkai buvo sužaloti. Pernai tuo pačiu laikotarpiu registruoti 22 eismo įvykiai, 12 dviračių vairuotojai nukentėjo, vienas dviratininkas nuo patirtų sužalojimų mirė.

Policijos pareigūnai dar kartą primena – dėvėti šalmus rekomenduojama visiems dviratininkams, o važiuojant keliu jaunesniems nei 18 m. dviračių ir paspirtukų vairuotojams bei keleiviams – tai daryti privalu. Taip pat pareigūnai primena, kad minant dviratį važiuojamąja kelio dalimi naktį, visiems dviratininkams privaloma dėvėti liemenę su šviesą atspindinčiais elementais, o dviračio žibintai privalo būti įjungti. Dienos metu privalu naudoti bent vieną iš šių priemonių. Negalingais elektriniais paspirtukais važinėjantys asmenys privalo laikytis visų dviratininkams skirtų Kelių eismo taisyklių. Važiuoti važiuojamąja dalimi tokiais elektriniais paspirtukais galima tik sulaukus 14 metų, o turintiems mokyklos išduotą dviratininko pažymėjimą – nuo 12 metų.

Klaipėdos pareigūnai ragina gyventi sveikiau ir kuo dažniau važinėti dviračiais, tačiau sako, kad tai daryti būtina saugiai. O visus eismo dalyvius prašo būti atidžiais ir tolerantiškesniais – tik bendromis pastangomis pasieksime, kad skaudžių nelaimių būtų kuo mažiau.