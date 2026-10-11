Meninę instaliaciją subjaurojo vandalai

„Šviesos dialogų“ sūpynių instaliacija tapo mėgstama klaipėdiečių vieta – čia žmonės ateina pasisupti, praleisti laiką ar tiesiog ramiai pasėdėti.
Jau beveik metus stovinti instaliacija iki šiol džiugino lankytojus, tačiau dabar jos informacinį stendą subjaurojo terlionė.
Ryškiai mėlynais dažais išpieštas užrašas uždengė didžiąją dalį informacinio stendo, kuriame pateikiama informacija apie instaliacijos idėją ir autorių.
Universiteto Infrastruktūros valdymo ir investicijų skyriaus vedėjas Egidijus Gečas teigė apie vandalizmą sužinojęs tik dabar.
Skyriaus vedėjas nurodė, kad pirmiausia reikės įvertinti situaciją.
„Pirmiausia mums reikia pasižiūrėti, kas ten yra išpaišyta. Tada spręsime, ką daryti“, – teigė E. Gečas.
Anot skyriaus vedėjo, universitetas su panašiais vandalizmo atvejais jau yra susidūręs.
„Yra buvę grafičių ir ant Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto, esančio Salomėjos Nėries g., sienos. Tik perdažome sieną ir iškart vėl pripaišo. Tad šiuo atveju teks įvertinti situaciją ir, jeigu reikės, kreiptis į policiją“, – sakė E. Gečas.
Šį kartą, pasak E. Gečo, ypač apmaudu dėl to, kad teplionė atsirado ant visai neseniai įrengto objekto.
Skyriaus vedėjas neslėpė nusivylimo, kad naujai sutvarkytos ir visuomenei skirtos erdvės taip greitai nukenčia nuo vandalizmo.
„Objektas yra dar visai naujas, o jau turime tokį rezultatą. Kažkas nenormalaus“, – teigė E. Gečas.
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