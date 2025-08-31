Laukinikų gatvėje apibraižytos keturios mašinos

Penktadienį Laukininkų gatvėje esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje aštriu daiktu apgadinti automobiliai – „Toyota Corolla“, „BMW X5“, „Fiat“, „Opel Zafira“.
Padaryta žala tikslinama. Pradėtas viešosios tvarkos pażeidimo tyrimas.
Klaipėdoje siautėjo vandalai.
Penktadienį Laukininkų gatvėje esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje aštriu daiktu apgadinti automobiliai – „Toyota Corolla“, „BMW X5“, „Fiat“, „Opel Zafira“.
Padaryta žala tikslinama. Pradėtas viešosios tvarkos pażeidimo tyrimas.
Naujausi komentarai