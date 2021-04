Klaipėdos apskrityje – sustiprintas policijos pareigūnų dėmesys eismo dviračiais ir paspirtukais

Palangos m. PK bendruomenės pareigūnės balandžio 17-27 d. prevencinių priemonių metu bendravo su 150 tokio eismo dalyvių, priminė KET taisykles, kurių jie privalo laikytis. Skuodo r. PK bendruomenės pareigūnai balandžio mėn. prevencines priemones vykdė Skuode ir Mosėdžio miestelyje – lankėsi viešose ir jaunimo susiburti pamėgtose erdvėse.

Skuodo miesto parke bendrauta su 4 nepilnamečiai, kurie žaidė futbolą, tačiau į parką buvo atvažiavę dviračiais, bet nei šalmų, nei šviesą atspindinčių liemenių neturėjo. Praėjusią savaitę Skuode pareigūnai pastebėjo ir du brolius, kurie važinėjo tik prieš dieną įsigytais paspirtukais, tačiau – be apsaugos priemonių. Pareigūnai apsilankė vaikinukų namuose, pabendravo su artimaisiais ir po kurio laiko vėl juos pastebėję pasidžiaugė, kad jaunuoliai jau riedėjo su šalmais ir įjungtais žibintais. Ar tvarkingais dviračiais ir paspirtukais važinėja jaunieji plungiškiai tikrino ir Plungės r. PK bendruomenės pareigūnai, be to, dovanojo šviesą atspindinčias liemenes jų neturėjusiems.

Vykdomos ne tik prevencinės priemonės, bet fiksuojami ir pažeidimai. Pavyzdžiui, Palangoje balandžio 17 – 27 d. nustatyta 13 dviratininkų, pažeidusių KET taisykles, tarp jų buvo 2 nepilnamečiai. Vakar, balandžio 28 d., užfiksuota dar 10 dviratininkų padarytų pažeidimų, iš jų – 4 pažeidimus padarė nepilnamečiai. Klaipėdos r. pareigūnai balandžio 26 d. nustatė 6 nepilnamečius, dviračiais ir paspirtukais važinėjusius be jiems privalomų šalmų. Dėl pažeidimų pradėtos administracinės teisenos.

Policijos pareigūnai primena, kad saugos priemonių ignoravimas gali baigtis itin skaudžia nelaime. Dėvėti šalmus jie rekomenduoja visiems dviratininkams, o važiuojant keliu jaunesniems nei 18 m. dviračių ir paspirtukų vairuotojams bei keleiviams tai daryti privalu. Jaunuoliams nuo 16 iki 18 metų už šalmo nedėvėjimą gali grėsti piniginė bauda nuo 20 iki 40 eurų. Taip pat pareigūnai primena, kad minant dviratį važiuojamąja kelio dalimi naktį, visiems dviratininkams privaloma dėvėti liemenę su šviesą atspindinčiais elementais, o dviračio žibintai privalo būti įjungti. Dienos metu privalu naudoti bent vieną iš šių priemonių.

Dviračių ir paspirtukų eismo saugumui stiprinti skirtas priemones policijos pareigūnai visoje Klaipėdos apskrityje nuolat rengs ir ateityje.