Klaipėdos apskrities policijos pareigūnai žvakelėmis pagerbė žuvusiuosius per eismo įvykius

Klaipėdos apskrities VPK kapelionas Antanas Budreckas ir kelių policijos pareigūnai uostamiestyje įvykusių tragiškų eismo įvykių vietose uždegė žvakeles. Ttaip siekiama dar kartą priminti, kad už saugumą keliuose atsakingi esame visi ir išvengti beprasmių aukų galime tik bendromis pajėgomis.

Nuo šių metų pradžios Klaipėdos apskrityje jau užregistruoti 357 įskaitiniai eismo įvykiai, per juos žuvo 13 žmonių, sužeista 413.



Pernai per tą patį laikotarpį buvo registruoti 328 eismo įvykiai, per kuriuos žuvo 15, sužeisti – 402 žmonės. Vien uostamiestyje nuo metų pradžios žuvo 5 žmonės – vienu daugiau nei pernai. Penki žmonės šiemet žuvo ir Klaipėdos rajono keliuose, dar po vieną gyvybę užgeso Palangoje, Rietavo savivaldybėje ir Kretingos rajone.



Klaipėdos apskrities VPK Kelių policijos skyriaus pareigūnai įvairias eismo saugumui užtikrinti skirtas priemones rengia nuolat, tačiau rūpintis tuo, pasak jų, privalo kiekvienas eismo dalyvis.



Pasak pareigūnų, pagrindinės skaudžių eismo įvykių priežastys yra greitis ir neatidumas, todėl – važiuoti saugiu greičiu, nevairuoti išgėrus alkoholio, nesinaudoti mobiliojo ryšio priemonėmis, segėti saugos diržus, praleisti per perėjas einančius pėsčiuosius yra privalu.

Pėstieji ir dviratininkai privalo užtikrinti, kad tamsoje būtų aiškiai matomi – turėti ir tinkamai naudoti atšvaitus, šviečiančius žibintus, dėvėti ryškiaspalves liemenes su šviesą atspindinčiais elementais. Pėstiesiems, prieš įžengiant į važiuojamąją kelio dalį, privalu įsitikinti, ar eiti yra saugu. Einant per pėsčiųjų perėją rekomenduojama nesinaudoti mobiliaisiais telefonais.

Lapkričio 20 d. Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapijos bažnyčioje 10 val. žuvusiems eismo įvykiuose atminti Klaipėdos apskrities VPK kapelionas aukos šv. Mišias.