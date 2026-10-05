 Klaipėdoje seife rastas neteisėtai laikytas revolveris

Klaipėdoje seife rastas neteisėtai laikytas revolveris

2026-10-05 08:57
Gytis Pankūnas (ELTA)

Klaipėdoje sekmadienį seife rastas neteisėtai laikytas ginklas, pranešė policija.

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<span>Klaipėdoje seife rastas neteisėtai laikytas revolveris</span>
Klaipėdoje seife rastas neteisėtai laikytas revolveris / J. Elinsko / ELTOS nuotr.

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Policijos departamento duomenimis, apie 18.40 val. Klaipėdoje, Mogiliovo gatvėje, bute, vyras (gim. 1981 m.), tvarkydamas mirusio vyro seifą, rado neteisėtai laikomą revolverį „Rohm RG89“ ir 29 vnt. šovinių.

Ginklas ir šaudmenys paimti.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis.

Apie rastą ginklą sekmadienį pranešta ir sostinėje.

Anot policijos, apie 12.10 val. Didlaukio gatvėje, namo kieme, vyras (gim. 1983 m.) rado dujinį revolverį ,,Reck Agent 9 mm“, kurį paėmė policijos pareigūnai.

Įvykio aplinkybės aiškinamos.

Šiame straipsnyje:
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