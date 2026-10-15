Klaipėdoje pavogtas automobilis

Policijos duomenimis, apie vagystę pranešta spalio 14 d. apie 18 val. Automobilis dingo iš Medžiotojų gatvėje esančios stovėjimo aikštelės.
Nuostolis siekia 10 tūkst. eurų.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl vagystės.
Klaipėdoje iš automobilių stovėjimo aikštelės pavogtas 2016 metais pagamintas automobilis „Audi Q5“.
Policijos duomenimis, apie vagystę pranešta spalio 14 d. apie 18 val. Automobilis dingo iš Medžiotojų gatvėje esančios stovėjimo aikštelės.
Nuostolis siekia 10 tūkst. eurų.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl vagystės.
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