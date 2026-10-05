 Klaipėdoje įsisiautėjo padegėjai

Klaipėdoje įsisiautėjo padegėjai

2026-10-05 13:30
Daiva Janauskaitė

Klaipėdos policijos pareigūnai bando nustatyti, kas pastaruoju metu vis padeginėja pietinėje miesto pusėje apleistą pastatą ir ugnimi niokoja šiukšlių konteinerius.

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Darbymetis: vos per 20 minučių Klaipėdos ugniagesiai sulaukė trijų pranešimų apie gaisrus.
Darbymetis: vos per 20 minučių Klaipėdos ugniagesiai sulaukė trijų pranešimų apie gaisrus. / Dinaros Fritzsch nuotr.

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Sekmadienio vakarą uostamiesčio ugniagesiai vos spėjo suktis, mat po 21 valandos vos kelių minučių intervalu gavo pranešimus apie degantį apleistą pastatą Taikos prospekte ir netoliese liepsnojančius atliekų konteinerius.

Pirmiausiai dūmai ėmė sklisti iš buvusių buities rūmų. Viduje degė šiukšlės, apdegė vidinės sienos.

Šis neprižiūrimas sovietmečio statinys šią vasarą tapo išdykaujančių paauglių taikiniu.

Gaisrai jame kyla ne pirmą kartą. Pasak Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovės Andromedos Grauslienės, rugpjūčio mėnesį po vieno tokio incidento buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl tyčinio padegimo.

Toks pat tyrimas pradėtas ir sekmadienį.

Vos pradėjo darbą šiame name vaiduoklyje, kai po kelių minučių  ugniagesiai sulaukė pranešimų apie degančius požeminius konteinerius Taikos prospekte ir Debreceno gatvėje.

Aprūko konteinerių vidus, nepataisomai sugadinti konteinerių viduje esantys maišai.

Ugniagesiai įsitikinę, kad visus tris gaisrus sukėlė piktavaliai asmenys.

Klaipėdiečiai prisimena, kad šią vasarą buvo visa serija šiukšlių konteinerių padegimų. Tai vertė spėlioti, ar tai bus to paties asmens darbeliai.

Pasirodo, vasaros pabaigoje įtariamas šiais padegimais vyras buvo sulaikytas, o teismas sankcionavo jo suėmimą ilgesniam laikui.

Ir šįsyk policijos pareigūnai mano jau užčiuopę savaitgalio padegimų siūlo galą ir tikisi netrukus demaskuoti įtariamuosius.

Šiame straipsnyje:
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