Klaipėdoje – gelbėjimo operacija: pagalbos prireikė tvoroje įstrigusiai stirnai

Antradienį, kelios minutės po 13 val., uostamiesčio ugniagesiams pranešta, kad mieste, ties Taikos prospekto 52 C, žmonės mato iš tvoros gniaužtų negalinčią išsivaduoti stirną.
Gelbėtojai miško gyvūną rado prie elektros pastotės. Stirnelės kojos įstrigo tarp tvoros virbų.
Teko metalinės tvoros detales nukirpti.
Sušalusią ir išsigandusią stirną gelbėtojai susupo į pledą ir nuvežė į gyvūnų prieglaudą, kur ji turėtų sustiprėti.
Kai galės gyventi savarankiškai, stirna bus išlesta į jai įprastą aplinką.
Naujausi komentarai