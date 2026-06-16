Klaipėdoje – du gaisrai per dieną: užsidegė laivas ir elektros skydinė laiptinėje

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento suvestinėje rašoma, kad 7.50 val. gautas pranešimas iš Jūrų uosto darbuotojo apie iš laivo besiveržiančius dūmus. Atvykus ugniagesiams gelbėtojams, iš laivo variklio skyriaus rūko dūmai. Laivo vidus buvo stipriai uždūmintas. Iki ugniagesių atvykimo darbuotojai atjungė pagrindinį laivo elektros maitinimą. Patekus į laivo vidų ir atjungus akumuliatorius, gaisras užgeso savaime. Gaisro metu apdegė priešgaisrinė dėžutė.
Ugnis likviduota 8.18 val.
Tos pačios dienos vakare pranešta, kad Pilies gatvėje dega daugiabutis gyvenamasis namas.
Namo laiptinėje buvo daug dūmų, antrame aukšte degė elektros skydinė. Iki ugniagesių gelbėtojų atvykimo gyventojai į lauką evakavosi savarankiškai. Skydinė užgesinta milteliniu gesintuvu, patalpos išvėdintos. Gaisro metu sudegė bendro naudojimo skydinė, nuo antro iki penkto aukštų aprūko sienos ir lubos.
Gaisras užgesintas per beveik 20 minučių.
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