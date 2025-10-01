Klaipėdietė prarado dešimtis tūkstančių eurų

Penktadienio popietę į Klaipėdos apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą kreipėsi 69-erių moteris ir pranešė, kad ketvirtadienį jai paskambino nepažįstamas vyras. Jis įtikino nukentėjusiąją esąs mokesčių inspekcijos darbuotojas ir apgaule išviliojo 45 tūkst. eurų.
Pareigūnai renka medžiagą, kuria remdamiesi vėliau pradės sukčiavimo tyrimą, kurio metu pasisavintas didelės vertės svetimas turtas.
Mokesčių inspekcija, Lietuvoje veikiantys bankai, policija bei daug kitų įstaigų nuolat skelbia, kad jų darbuotojai telefonu nebendrauja su klientais ir neprašo atskleisti slaptų duomenų. Juo labiau Lietuvos Respublikos institucijų darbuotojai su klientais nepradeda bendravimo rusų kalba.
