Klaipėdiečiai nepaiso KET: per kelias valandas – 28 pažeidėjai

Per kelias valandas – nuo 8 iki 10.30 val. – įvairiose uostamiesčio vietose buvo užfiksuoti 28 KET pažeidimai, pranešė policija. Aštuoniolika pėsčiųjų per perėjas ėjo degant draudžiamam šviesoforo signalui ir dešimt važiuojamąją kelio dalį su skiriamąja juosta kirto ne per pėsčiųjų perėją.

Už šiuos KET pažeidimus gresia bauda nuo 20 iki 40 eurų.

Sustiprintą pėsčiųjų kontrolę pareigūnai vykdys iki šiandienos vakaro, o įvairias pėsčiųjų saugumui skirtas tikslines priemones žada rengti ir ateityje.

Metų pradžioje uostamiestyje per eismo įvykį viena pėsčioji jau žuvo.