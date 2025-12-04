 Kelyje Klaipėda–Liepoja per prevencinę priemonę nustatytas neblaivus vairuotojas

2025-12-04 11:30
Klaipėdos apskrities VPK inf.

Gruodžio 3 d., trečiadienį, vykusios priemonės Lietuvos–Latvijos pasienyje metu sustabdytas vienas neblaivus vairuotojas. 

Kelyje Klaipėda–Liepoja per prevencinę priemonę nustatytas neblaivus vairuotojas / Klaipėdos apskrities VPK nuotr.

Lietuvos teritorijoje, kelyje Klaipėda–Liepoja, buvo patikrinta 120 transporto priemonių ir 160 jomis keliavusių asmenų.

Prevencinės priemonės metu nustatytas vienas neblaivus „Volvo XC 90“ automobilio vairuotojas. 61 metų vyrui nustatytas 0,62 prom. neblaivumas. Pažeidėjui surašytas protokolas pagal LR ANK 422 str. 5d. – transporto priemonių vairavimas, kai tai daro neblaivūs (ne mažiau negu 0,41 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) užtraukia baudą vairuotojams nuo 800 iki 1 100 eurų.

Pagal bendradarbiavimo per sieną Šengeno erdvėje programą Klaipėdos apskrities ir Latvijos Respublikos policijos pareigūnai bendras priemones pasienio bei pajūrio teritorijose rengia reguliariai. Jų metu, patruliuodami kartu, užtikrina viešąją tvarką, eismo saugumą, tikrina vairuotojų blaivumą, užkardo neteisėtą apyvartą akcizais apmokestinamomis prekėmis ir nelegalią migraciją.  

