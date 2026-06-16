Išterliota siena – ne problema?

Du vaikinai buvo užfiksuoti grafičius paišantys ant Debreceno g. 20 namo sienos. Nors klaipėdietė nespėjo užfiksuoti terlionės paišymo proceso, moteris teigė mačiusi, kad būtent šie nepilnamečiai tai padarė.
„Jie ant namo sienos grafitį darė“, – nurodė moteris.
Klaipėdietės vaizdo įrašuose ir nuotraukose matyti, kad vaikinai stovi tarp Debreceno g. 20 ir 20A namų, vienas jų vaikšto pirmyn ir atgal, o kitas tuo metu fotografuoja namo sieną, veikiausiai norėdamas įamžinti atliktą darbą.
Nors įprastai klaipėdiečiai piktinasi grafičių paišymu ant namų, kadangi po to reikia mokėti nemažus pinigus už sienų dažymą, šį kartą reakcijų į terlionių paišymą būta ir teigiamų. Esą gerai, kad vaikai kažką veikia lauke, užuot sėdėję namuose prie kompiuterių ekranų.
„Kokie baisūs nusikaltėliai. Taigi namas dabar nugrius. Iki gyvos galvos pasodinti juos ir visą jų giminę“, – ironizavo vienas vyras.
„Tai gerai, kad grafitį darė, svarbu ne į veną leidosi, šuniuką spardė ar peilį praeiviui į šoną varė“, – pritarė kitas.
„Jaunimas ne internete sėdi, o mieste kažką veikia. Gal užteks jums, pensininkėms, pro langą stebėti?“ – piktinosi trečias.
Atsirado ir svarsčiusiųjų, kad galbūt vaikai nieko nepadarė, tik atėjo nusifotografuoti. Dar kitus terlionė supykdė.
„Baisu – namas renovuotas, tegul tuos grafičius piešia savo bute“, – siūlė moteris.
Klaipėdos savivaldybės Administracinės veiklos, kontrolės ir prevencijos skyriaus atstovų teigimu, grafičių nuvalymo ar uždažymo darbus organizuoja namo administratorius.
Dėl fasado apgadinimo ir patirtos žalos rekomenduotina rašyti pareiškimą policijai. Jei asmuo, apgadinęs namų fasadus, bus nustatytas, iš jo galima išieškoti patirtą žalą ar įpareigoti sutvarkyti fasadus savo asmeninėmis lėšomis.
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